В центре Москвы уберут скандальную скульптуру «Большая глина № 4»
В Москве уберут скандальную скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4». Об этом в своих соцсетях объявил Дом культуры «ГЭС-2».
Отмечается, что скульптуру в виде огромного кома глины, экспозиция которой началась четыре года назад, заменит другая художественная работа.
«Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», - говорится в сообщении.
Ранее «Большая глина № 4» вызвала неоднозначную реакцию. Скульптуру сравнивали в том числе с отходами жизнедеятельности.
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду, что после «Большой глины № 4» коллеги-кураторы из «ГЭС-2» порадуют москвичей более подходящими для их чувств «замечательными художественными высказываниями», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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