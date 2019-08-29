В центре Москвы столкнулись Lamborghini и BMW, есть пострадавшие

В центре Москвы произошло ДТП с участием Lamborghini и BMW. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на городское ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла на Большой Грузинской улице в Пресненском районе столицы. В результате дорожного инцидента пострадали два человека. О состоянии пострадавших не сообщается

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.


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ФОТО: depositphotos.com
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