В центре Москвы ограничат движение
Транспортные ограничения вводятся в центре столицы в субботу и воскресенье из-за празднования Дня московского транспорта, проведения ночного забега и ночного велофестиваля, сообщает сайт мэрии Москвы.
Движение транспорта будет ограничено на Цветном бульваре и Трубной площади, проспекте Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, сообщает «Интерфакс».
Для проведения ночного забега будут перекрывать движение по аллее Славы, по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережных.
С 13:00 13 июля до 01:00 14 июля для проведения ночного велофестиваля будет перекрыт Васильевский Спуск.
13 июля нельзя будет проехать по центру столицы.
В мэрии просят водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
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