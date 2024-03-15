В Томске старушка забыла в кондитерской пакет с миллионом рублей

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской, куда зашла за пирожными, пакет, в котором лежали 1,4 миллиона рублей, сообщает в Telegram УМВД по Томской области.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая нашла пакет с наличными. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток установили личность пожилой женщины. Ею оказалась 65-летняя пенсионерка.

Она сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными.

