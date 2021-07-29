В тестировании системы онлайн-голосования уже приняли участие почти 90 тыс москвичей

Около 90 тысяч москвичей уже приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования, серьезных сбоев не было зафиксировано, все работает стабильно. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Отмечается, что на данный момент 87 тысяч москвичей получили бюллетени, а 84 тысячи ответили на вопросы о вакцинации и развитии транспорта.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух подчеркнул, что граждане голосуют активно, повышенная активность ожидается к вечеру, когда люди вернутся с работы.

Напомним, тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве в 8 утра, в нем смогут принять участие все совершеннолетние граждане, которые имеют полную учетную запись на сайте мэра столицы.

