В Telegram появился канал о тайной жизни Смольного

Пресс-секретарь врио губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина запустила Telegram-канал «Барышня в Смольном». Об этом сообщает «Петербургский дневник». Там она собирается публиковать кадры из жизни Смольного, которая скрыта от посторонних глаз. Отмечается, что местом съемки первого ролика стал кабинет пресс-секретаря Александра Беглова.

Карпушина отметила, что внутренний распорядок Смольного запрещает вести видеосъемку в некоторых частях здания, однако, по её словам, это не помешает блогу быть интересным. В будущем Инна Карпушина пообещала заглянуть в ситуационный центр, побывать на заседаниях правительства и «подсмотреть» за работой аппарата.

Ранее НСН сообщала, что Александр Беглов взял личную ответственность за развитие Санкт-Петербурга. Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что лично будет отвечать за исполнение обозначенных планов развития города в ближайшие годы. Как отметил врио градоначальника, за последние месяцы власти Северной столицы дали масштабный старт проектам, которые призваны преобразить облик города, изменить в лучшую сторону жизнь граждан.

Работы по благоустройству идут по всему городу, в течение лета будут открыты новые парки и скверы, отремонтированы и приведены в порядок любимые петербуржцами места отдыха. Началось также создание новых общественных пространств в центре Санкт-Петербурга - рядом с Новой Голландией, Таврическим садом и на Тучковом буяне. Планируются миллиардные проекты по развитию автодорог, новых линий пригородных электричек.



