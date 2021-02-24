В техцентре рассказали, как часто мыть машину зимой

Машину зимой стоит мыть не реже раза в неделю, рассказала глава техцентра «Волин» Одинцовского городского округа Ольга Селезнёва.

Она призвала регулярно очищать машину от снега и наледи, иначе они вызовут коррозию, а управлять ею на скользкой дороге будет весьма сложно.

При этом наледь лучше счищать струей волы, а не щеткой, последняя приводит к царапинам. В случае образования наледи на кузове вручную снимать ее надо только с лобового стекла и крыши, остальное можно оставить до мойки машины, передает «Радио1».









