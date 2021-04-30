«В течение года». Песков рассказал, когда россияне перестанут беднеть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в других странах ситуация с доходами граждан ещё хуже, чем в России, сообщает РИА Новости.

По его словам, «все страны мира переживают последствия пандемического кризиса», в том числе и Россия.

«Естественно, мы не можем быть свободными, от этих негативных последствий», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российские власти не только минимизировали падение доходов россиян, но и рассчитывают в течение года вовсе остановить его.



Ранее в Росстате заявили, что в 2020 году число малоимущих россиян сократилось на 300 тысяч человек, по сравнению с 2019 годом, и составило 17,8 миллиона, то есть 12,1% населения страны, сообщает RT.