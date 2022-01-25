В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили посещение театров
Правительство Санкт-Петербурга ужесточило антиковидные меры в связи с быстрым распространением омикрон-штамма. Об этом сообщает Российская газета.
Изменения внесены в 121 постановление. Согласно коррективам, несовершеннолетним петербуржцам с 28 января по 13 февраля запрещено посещать кинотеатры, зоопарки, торговые центры, театры и другие общественные места.
Также согласно новым положениям, все занятия допобразования должны быть перенесены в онлайн-формат.
Ранее стало известно о переходе на дистант студентов СПБГУ.
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