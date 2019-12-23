В Татарстане выясняют, как школьники попали на учения по разгону митинга
Начальник отдела образования в Татарстане подала заявление об уходе после того, как стало известно, что школьники приняли участие в учениях полиции по усмирению беспорядков. В обстоятельствах дела будет разбираться комиссия министерства образования и науки республики, она уже приступила к работе, сообщила пресс-секретарь ведомства.
Учения МВД, в которых задействовали учеников, были направлены на отработку действий полиции во время массовых беспорядков. В Минобрнауки говорят, что данное мероприятие не было внесено в план. По итогам служебного расследования будет решено о принятии конкретных мер реагирования.
Видео учений появилось в социальных сетях. По словам самих школьников, им было предложено «бить по щитам» правоохранителей, сообщает «ФедералПресс». Причём сначала появились данные, что учения были организованы Росгвардией. Позже эти утверждения опровергли.
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