В Таганроге призвали готовиться к эвакуации из-за повышения уровня воды в заливе

Власти Таганрога сообщили о потенциальной эвакуации жителей города в связи с повышением уровня воды в Таганрогском заливе. Глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале настоятельно рекомендовала гражданам заранее позаботиться о защите своих вещей и подготовиться к возможности покинуть жилье.

Сотрудники Управления защиты в чрезвычайных ситуациях проводят проверки домов местных жителей для определения того, чье жилье находится в неблагоприятной зоне.