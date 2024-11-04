В Таганроге призвали готовиться к эвакуации из-за повышения уровня воды в заливе

Власти Таганрога сообщили о потенциальной эвакуации жителей города в связи с повышением уровня воды в Таганрогском заливе. Глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале настоятельно рекомендовала гражданам заранее позаботиться о защите своих вещей и подготовиться к возможности покинуть жилье.

Сотрудники Управления защиты в чрезвычайных ситуациях проводят проверки домов местных жителей для определения того, чье жилье находится в неблагоприятной зоне.

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Специалисты продолжают отслеживать уровень воды, и для этого было организовано круглосуточное дежурство, отметила Камбулова. По словам главы города, повышение уровня воды вызвано сильным ветром.

2 ноября управление МЧС по Ростовской области уже предупреждало о подъемах уровня воды, ожидая, что 4 и 5 ноября ветер приведет к новому увеличению в устье Дона, а в Таганрогском заливе уровень воды может превысить неблагоприятные отметки. Прогнозируется, что порывы ветра в этот период достигнут 23-28 м/с, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭвакуацияРостовская Область

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