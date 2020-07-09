В Свердловской области койки для пациентов с коронавирусом заняты на 90%

Койки для пациентов с COVID-19 в Свердловской области заполнены на 90%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

По его словам, в регионе размещено более 6 тысяч коек. Между тем, он отметил, что дефицита коек и оборудования не наблюдается.

Министр добавил, что в регионе есть запрос на помощь в организационных вопросах, в том числе работе скорой и направлению потоков пациентов. По его словам, в области помощь оказывают федеральные специалисты и представители профильных ведомств.







