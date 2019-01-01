Общество
Переменная облачность, кратковременный дождь, грозы и до 32 градусов жары ожидается в столичном регионе 22 июня, сообщает портал «Метеоновости».
В субботу в Москве будет жарко
22 июня08:11
Переменная облачность, кратковременный дождь, грозы и до 32 градусов жары ожидается в столичном регионе 22 июня, сообщает портал «Метеоновости».
Ветер в субботу будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, при грозе 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, передает Агентство «Москва».
По народному календарю сегодня Кирилл Александрийский. «На Кирилла отдаёт солнышко земле всю силу».
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