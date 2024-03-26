В строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы завершается отделка первого этажа

Архитектурная отделка первого этажа заканчивается в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее, в Северо-Восточном административном округе столицы, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов («Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства объекта – ред.).

«Строители завершают отделочные работы на первом этаже Храма Успения Пресвятой Богородицы – стены и потолок штукатурят под последующую художественную роспись, пол уложен гранитом, этим же материалом покрывают лестницу, ведется устройство цоколя», – отметил Кравцов.

По его словам, на финальном этапе на первом этаже будут установлены противопожарные двери во вспомогательных помещениях и двери из благородных сортов древесины в молельном зале. После завершения этих работ в начале мая в нижнем храме состоится пасхальная литургия.

«На втором этаже, где будет размещен главный алтарь, завершается устройство кровли, ведется черновая отделка – штукатурка барабана главного купола и монтаж фальшсводов с помощью строительных лесов», – пояснил глава инжинирингового холдинга.

Он добавил, что в части фасадных работ строители выполняют устройство подсистем цоколя из архитектурного бетона.

«Здание уже подключено к городским сетям, монтаж инженерных систем будет полностью завершен по мере выполнения отделочных работ», – уточнил Юрий Кравцов.

Храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2200 кв. метров и высотой порядка 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в СВАО Москвы. Он рассчитан более чем на полторы тысячи прихожан и войдет в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы. Разработка проектной и рабочей документации выполнена специалистами проектного института холдинга «Мосинжпроект». Строительно-монтажные работы выполняет дочерняя строительная компания холдинга – АО «УРСТ».

Сооружение храмового комплекса ведется в тесном сотрудничестве с Московским Патриархатом Русской Православной Церкви. На территории также строится здание духовно-просветительского центра помощи молодым матерям и беременным женщинам, столкнувшимся с непростыми жизненными коллизиями.

При участии инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» разработаны и реализованы проекты знаковых гражданских объектов, таких как парк «Зарядье» с концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Специалисты холдинга обладают компетенциями, позволяющими создавать здания, сооружения и общественные пространства любой сложности, как в Москве, так и в других субъектах РФ.





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