Общество
Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы 23 июля, сообщает M24.RU. Температура во вторник и среду будет держаться в пределах 22–25 градусов.
В столицу придут дожди и грозы
19 июля21:46
20 июля воздух в столичном регионе прогреется до 19–21 градуса, 21 июля – до 21–23 градусов, сообщил замруководителя ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков
22 июля потеплеет до 24–26 градусов.
Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы 23 июля, сообщает M24.RU. Температура во вторник и среду будет держаться в пределах 22–25 градусов.
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ФОТО: flickr.com // ole.dok
ТЕГИ:Дождь