В столицу придут дожди и грозы

20 июля воздух в столичном регионе прогреется до 19–21 градуса, 21 июля – до 21–23 градусов, сообщил замруководителя ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков

22 июля потеплеет до 24–26 градусов.

Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы 23 июля, сообщает M24.RU. Температура во вторник и среду будет держаться в пределах 22–25 градусов.

