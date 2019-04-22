В столице похитили картину Левитана стоимостью более 2 млн рублей

В российской столице была похищена картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», стоимость которой превышает два миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник в полиции. Отмечается, что о ЧП заявил директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова» Александр Чваль.

Из его пояснений следует, что принадлежащее ему полотно он передал по расписке женщине. Она впоследствии отдала ее неизвестным лицам. На минувшей неделе мужчина обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома «Литфонд». Сейчас стражи порядка выясняют все подробности произошедшего.

Между тем, в конце марта НСН сообщала, что из филиала французского Лувра в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пропала самая дорогая картина в мире. Речь идет о работе Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира». Сотрудники музея а Абу-Даби не смогли пояснить, где в настоящий момент находится картина. Работники парижского Лувра также не располагают сведениями о пропавшем полотне.

