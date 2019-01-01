В столице отреставрируют памятник Юрию Долгорукому

Реставрацию памятника князю Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве завершат до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

В настоящий момент определен подрядчик и ведется монтаж строительных лесов.

Программа реставрационных работ предусматривает промывку и расчистку поверхности от трудноудаляемых техногенных загрязнений, восполнение сколов поверхности, реставрацию швов и консервацию памятника. Работы будут завершены до конца теплого сезона.









