Общество
В столице отреставрируют памятник Юрию Долгорукому
11 июня22:08
Реставрацию памятника князю Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве завершат до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
В настоящий момент определен подрядчик и ведется монтаж строительных лесов.
Программа реставрационных работ предусматривает промывку и расчистку поверхности от трудноудаляемых техногенных загрязнений, восполнение сколов поверхности, реставрацию швов и консервацию памятника. Работы будут завершены до конца теплого сезона.
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ФОТО: РИА Новости
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