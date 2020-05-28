В столице начнется прием заявок на соискание премий Николая Островского

В российской столице вскоре начнётся приём заявок на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского. Их можно будет подать с 1 июня по 1 сентября, информирует официальный сайт мэра. На денежное поощрение могут претендовать горожане с ограниченными возможностями здоровья, а также оказывающие помощь людям с инвалидностью.

Премию присуждают за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве.

Конкурсные заявки принимаются в электронном виде на сайте. Кроме того, это можно будет сделать лично после снятия ограничений по коронавирусу по адресу: Тверская улица, дом 14. В таком формате заявки будут приниматься каждый понедельник с 10:00 до 15:00.

В этом году премию имени Николая Островского будут вручать в третий раз. Победителей определяет конкурсная комиссия, в которую входят деятели культуры и искусства, члены общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты конкурсного отбора станут известны накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Все лауреаты в 10 номинациях получат по диплому, нагрудному знаку и настольной медали, а также денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей.

