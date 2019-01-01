Общество

В столице начался сильный ливень

8 мая20:09

Службы «Мосводостока» переведены в усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в Москве, сообщает «Интерфаксу».

В разных районах столицы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.

Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, при грозе могут достигать 18 м/с.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ливень

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