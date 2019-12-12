В столичных аэропортах назвали время возвращения курилок

Представители московских аэропортов прокомментировали принятый сегодня Госдумой закон о возвращении курилок в российские авиагавани. Как отмечает Daily Storm, в Шереметьеве заявили, что поддерживают инициативу по возврату курилок, при этом уточнив, что вернут их в здание после вступления закона в силу.

В свою очередь пресс-служба Домодедова рассказали, что специальные места для курения сейчас организованы на незначительном расстоянии от входов в здание пассажирского терминала.

Представители Внукова отметили, что зоны для курения были предусмотрены в авиагавани изначально, комнаты оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Они были созданы при модернизации терминала в 2012 году, а после вступления в силу «антитабачного» закона они были законсервированы.

Ранее НСН писала, что депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли законопроект о возврате курилок в российские аэропорты. Соответствующий законопроект в 2017 году выдвинул депутат Сергей Боярский. Впоследствии, после устранения замечаний, документ был поддержан думскими комитетами по охране здоровья и по транспорту. Однако категорически против выступал Минздрав.

