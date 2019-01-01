Общество

В столичном регионе сегодня будет летняя погода

18 мая08:31

Небольшая облачность без осадков и до +22 ожидается 18 мая в Москве и области, сообщает портал «Метеоновости».
Причиной такой погоды является скандинавский антициклон. Ветер северо-западный до 8 м/с. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%, передает Агентство «Москва».
По народному календарю - Ирина (Арина)-рассадница. В этот день капустную рассаду пересаживают на гряды и сеют поздние огурцы.

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Фото: flickr.com // Коля Саныч
ТЕГИ:Погода

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