В столичном регионе сегодня будет летняя погода

Небольшая облачность без осадков и до +22 ожидается 18 мая в Москве и области, сообщает портал «Метеоновости».

Причиной такой погоды является скандинавский антициклон. Ветер северо-западный до 8 м/с. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - Ирина (Арина)-рассадница. В этот день капустную рассаду пересаживают на гряды и сеют поздние огурцы.

