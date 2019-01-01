Общество
По народному календарю - Фома и Авдотья. Согласно приметам, дождь, начавшийся в этот день, длится долго и портит сено в полях. Пока колос в поле — трудись подоле. Коли зерно в колосу — торопись жать полосу.
В столичном регионе будет облачно и тепло
20 июля08:00
Облачная с прояснениями погода, дождь и до 22 градусов тепла ожидается сегодня в столичном регионе, сообщается на портале «Метеоновости».
Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
По народному календарю - Фома и Авдотья. Согласно приметам, дождь, начавшийся в этот день, длится долго и портит сено в полях. Пока колос в поле — трудись подоле. Коли зерно в колосу — торопись жать полосу.
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