В столичном районе Гольяново возводят 10 жилых домов по реновации

На сегодняшний день на территории столичного района Гольяново строят 10 жилых домов по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В проектировании находятся еще 7 объектов жилой площадью 214,0 тысяч квадратных метров», - отметил руководитель столичного Депстроя.

По его словам, общая площадь возводимых новостроек составит 229,3 тысячи квадратных метров. Квартиры в новых жилых домах будут с отделкой, что позволит людям сразу въехать в жилье. На первых нежилых этажах смогут расположиться кафе, магазины, салоны красоты и различные секции для детей.

Загрутдинов уточнил, что в Гольяново ввели три новостройки по реновации с начала программы. Всего в этом районе новые квартиры получат жители 101 дома.

