В столичном департаменте здравоохранения рассказали, как получить незарегистрированные лекарства для детей

Выделить средства на приобретение зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами распорядился глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это даст право оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России, такие как мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам.

Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова разъяснила в эфире НСН, как будет работать постановление правительства.

«До сегодняшнего дня в России фактически отсутствовали легальные пути централизованного ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств. Из-за этого часто такие препараты рекомендовались врачами устно. А дальше родители оставались один на один с проблемой ввоза лекарства. И многие решали ее нелегальными путями, в том числе заказывая препараты по почте. В стране не было ни одной государственной структуры, которая была бы обязана ввозить такие препараты для детей. Теперь такой механизм создан, это будет делать Московский эндокринный завод. Мамам больше не придется из-за этого ломать голову», - сказала она.