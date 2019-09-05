В столичном департаменте здравоохранения рассказали, как получить незарегистрированные лекарства для детей
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы разъяснила в эфире НСН, как будет работать постановление правительства.
Выделить средства на приобретение зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами распорядился глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это даст право оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России, такие как мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова разъяснила в эфире НСН, как будет работать постановление правительства.
«До сегодняшнего дня в России фактически отсутствовали легальные пути централизованного ввоза в страну незарегистрированных психотропных лекарств. Из-за этого часто такие препараты рекомендовались врачами устно. А дальше родители оставались один на один с проблемой ввоза лекарства. И многие решали ее нелегальными путями, в том числе заказывая препараты по почте. В стране не было ни одной государственной структуры, которая была бы обязана ввозить такие препараты для детей. Теперь такой механизм создан, это будет делать Московский эндокринный завод. Мамам больше не придется из-за этого ломать голову», - сказала она.
Чтобы обеспечить ребенка лекарством, уточнила собеседница НСН, врачам на местах нужно оформить всю необходимую документацию, что у ребенка есть необходимые медицинские показания для применения препарата.
«Для этого нужно провести медицинскую комиссию в медучреждении и направить ребенка или документ на него на консилиум в федеральную медицинскую организацию. Возможность проведения заочного консилиума предусмотрена и очень важна, потому что многие дети нетранспортабельны и живут в удаленной местности», - пояснила Жданова.
По ее словам, эта схема носит временный характер, применяется до регистрации препарата.
«Работать она будет до 2023 года, когда ориентировочно в России появятся аналоги зарубежных препаратов. Ожидаем что поставки лекарств, обеспечение ими детей начнется не позднее октября. Деньги заводу уже выделены. МВД тоже поддерживает. Думаю, все будет сделано очень быстро», - добавила юрист.
Напомним, в середине августа была арестована жительница Москвы, которая пыталась получить на почте для своего сына приобретенный через интернет препарат «Фризиум». В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто после вмешательства общественности и правозащитников.
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