В Ставрополье с 1 июля планируют открыть детские лагеря
Власти Ставропольского края рассматривают возможность запуска работы детских лагерей в регионе с 1 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в случае открытия лагерей они будут работать в закрытом режиме, без выхода за территорию. Также в течение смены детей и персонал будут тестировать на коронавирус.
Решение об открытии лагерей будет принято при наличии соответствующего разрешения Роспотребнадзора. Между тем, по данным агентства, заявки на пребывание детей в лагерях уже принимаются.
В регионе находится 683 учреждения детского отдыха, уточнили агентству в областном минобразования.
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