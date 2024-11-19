В Стамбуле двух россиян оштрафовали на $77 тысяч за ввоз пиявок
Двух граждан России оштрафовали на 2,6 млн лир (около $77 тысяч) за попытку ввоза в Турцию 5 тысяч медицинских пиявок без необходимых документов. Об этом сообщили в управлении сельского и лесного хозяйства провинции Стамбул.
Накануне в стамбульском аэропорту таможенники при проверке багажа нашли в чемоданах пассажиров коробки с живыми пиявками. Необходимые ввозные документы на них отсутствовали, в связи с этим пиявок конфисковали.
По данным управления сельского и лесного хозяйства, всего было изъято около 5 тысяч крупных медицинских пиявок весом 8,34 килограмма.
«В ходе проверок... было установлено, что двое граждан России не смогли предоставить необходимые документы на медицинских пиявок, находящихся под защитой СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)... На двух иностранных граждан наложен административный штраф в размере 2 624 816 турецких лир», — отметили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru