В США зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом
31 октября 202015:11
В США за сутки отмечается рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом – почти 100 тысяч человек, по данным университета Хопкинса.
В США заболели COVID-19 за прошедшие сутки 99,3 тыс. человек, уточняет РИА Новости.
Также новый суточный рекорд по количеству инфицированных установлен в субботу, 31 октября, в России – 18 140 человек за сутки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru