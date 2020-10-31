В США зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

В США за сутки отмечается рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом – почти 100 тысяч человек, по данным университета Хопкинса.

В США заболели COVID-19 за прошедшие сутки 99,3 тыс. человек, уточняет РИА Новости.

Также новый суточный рекорд по количеству инфицированных установлен в субботу, 31 октября, в России – 18 140 человек за сутки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСША
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