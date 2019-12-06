В США умер экс-президент киностудии 20th Century Fox

В США на 86-м году жизни умер бывший президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг.

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, Голдберг скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса от травм, которые он получил в результате падения. Он умер в окружении родственников.

Голдберг спродюсировал такие сериалы и фильмы как «Ангелы Чарли», «Голубая кровь» и «Военные игры».

