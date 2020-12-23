В среду в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье, который сохранится весь день в среду 23 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт центра.
По данным прогностической карты учреждения, в столице и области будет сильный ветер с порывами до 15 м/с. По данным центра, желтый цвет свидетельствует о потенциально опасной погоде.
Гидрометцентр отмечает, что такая погода сохранится в Москве с 9 утра до 9 вечера 23 декабря.
Ранее в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей города об опасностях, связанных с циклоном "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. По словам Тишковца, снегопады начнутся в среду вечером и будут идти со слабой или умеренной интенсивностью на протяжении полутора дней.
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