В среду в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье, который сохранится весь день в среду 23 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт центра.

По данным прогностической карты учреждения, в столице и области будет сильный ветер с порывами до 15 м/с. По данным центра, желтый цвет свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Гидрометцентр отмечает, что такая погода сохранится в Москве с 9 утра до 9 вечера 23 декабря.

Ранее в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей города об опасностях, связанных с циклоном "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. По словам Тишковца, снегопады начнутся в среду вечером и будут идти со слабой или умеренной интенсивностью на протяжении полутора дней.