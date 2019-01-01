В СПЧ призвали не поддаваться на провокацию с митингом в Москве

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека выразили беспокойство в связи с возможным нарушением законодательства и общественного порядка в Москве, где завтра, накануне Дня Военно-морского флота, могут пройти несогласованные акции.

Как подчёркивается в заявлении СПЧ, полиция российской столицы официально предупредила горожан и гостей мегаполиса о том, что мероприятие, которое активисты, несогласные с решениями избирательных комиссий по выборам в Мосгордуму, собираются провести на Тверской улице, незаконно. Правоохранительные органы просят не участвовать в акции. Прокуратура Москвы также предупредила об ответственности за участие в подобных несогласованных мероприятиях.

Как отмечает РИА ФАН, обращение подписали сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов и член Совета, председатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Они призвали несогласных с позицией избирательных комиссий обжаловать их решения в вышестоящих комиссиях или судах. Одновременно Борисов и Брод напомнили правоохранителях о необходимости действовать в строгом соответствии с законом при выполнении функций по обеспечению общественного порядка.

