В СПЧ призвали изменить проект МВД об ограничении доступа адвокатов в отделы полиции

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева призвала сотрудников МВД РФ не забывать, что у адвокатов есть особый статус, который стоит учитывать, упорядочивая систему прохода к задержанным.

Ранее МВД РФ представило проект приказа, в котором предлагается ограничить свободный доступ адвокатов в участки полиции. В случае принятия приказа в отделах полиции введут пропускной и внутренний режимы для минимизации угроз безопасности людей, посещающих данные объекты. Адвокаты же смогут посещать отделения только при наличии удостоверения и ордера. Меркачева заметила, что ряд деталей в предложении противоречит законодательству.

«Адвокат может приходить в отдел полиции к людям, которые еще задержаны и никакого статуса арестованных у них нет. И много других вариантов, когда человек имеет право на юридическую помощь, предусмотренную законом, но при этом не попадает под закон о содержании под стражей», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Меркачева предположила, что в документ еще будут внесены правки, а его первая редакция была некорректно составлена, однако не является попыткой «показать адвокатам их место».

Ранее Совфед одобрил законопроекты, разрешающие проведение свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи, напоминает «Радиоточка НСН».

