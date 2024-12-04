В СПЧ призвали изменить проект МВД об ограничении доступа адвокатов в отделы полиции
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева призвала сотрудников МВД РФ не забывать, что у адвокатов есть особый статус, который стоит учитывать, упорядочивая систему прохода к задержанным.
Ранее МВД РФ представило проект приказа, в котором предлагается ограничить свободный доступ адвокатов в участки полиции. В случае принятия приказа в отделах полиции введут пропускной и внутренний режимы для минимизации угроз безопасности людей, посещающих данные объекты. Адвокаты же смогут посещать отделения только при наличии удостоверения и ордера. Меркачева заметила, что ряд деталей в предложении противоречит законодательству.
«Адвокат может приходить в отдел полиции к людям, которые еще задержаны и никакого статуса арестованных у них нет. И много других вариантов, когда человек имеет право на юридическую помощь, предусмотренную законом, но при этом не попадает под закон о содержании под стражей», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Меркачева предположила, что в документ еще будут внесены правки, а его первая редакция была некорректно составлена, однако не является попыткой «показать адвокатам их место».
Ранее Совфед одобрил законопроекты, разрешающие проведение свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru