В Совфеде в росте смертей от коронавируса обвинили антипрививочников

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в рекордных показателях смертности от коронавируса виноваты антипрививочники.

По словам Круглого, пропаганда людей, призывающих людей на прививаться от COVID, приносит огромный вред. Чиновник выразил уверенность в эфире «Радио 1», что рост смертей от коронавируса лежит на совести антипрививочников.

По данным оперштаба, в последние недели число смертей от коронавируса за сутки составляло 800-900.