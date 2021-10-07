В Совфеде в росте смертей от коронавируса обвинили антипрививочников
7 октября 202100:15
Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в рекордных показателях смертности от коронавируса виноваты антипрививочники.
По словам Круглого, пропаганда людей, призывающих людей на прививаться от COVID, приносит огромный вред. Чиновник выразил уверенность в эфире «Радио 1», что рост смертей от коронавируса лежит на совести антипрививочников.
По данным оперштаба, в последние недели число смертей от коронавируса за сутки составляло 800-900.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru