В Совфеде поддержали бессрочные льготы сиротам для поступления в вузы
Комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике рекомендовал одобрить бессрочное право на бюджетные места в вузах по квоте для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
Ранее этим категориям россиян предоставлялось право на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах квоты при условии успешных вступительных испытаний. Срок действия этой нормы истёк 1 января 2021 года.
Комитет Совфеда предложил внести изменения в ряд федеральных законов, закрепив бессрочно право на обучение отдельных категорий граждан за счёт бюджета страны.
По мнению председателя комитета Инны Святенко, это позволит обеспечить дополнительную соцподдержку для россиян, нуждающихся в помощи государства.
Согласно действующему законодательству, на зачисление в вузы вне конкурса имеют право дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, а также инвалиды, получившие травмы на военной службе. Для этих категорий выделяют 10% от общего количества бюджетных мест, причём для поступления гражданам необходимо набрать минимальное количество баллов на вступительных экзаменах по каждому предмету.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru