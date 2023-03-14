В Совфеде обеспокоены сокращением розничных рынков в стране

Сенатор Сергей Митин заявил, что в России за последние 12 лет резко сократилось количество розничных рынков.

По его словам, в 2010 году их насчитывалось 3497, а к началу 2023 году осталось только 816. Митин считает, что это мешает небольшим фермерам продавать свою продукцию.

«Растет реализация продуктов питания через сетевые магазины, доступ на полки которых для малых сельхозпроизводителей заметно затруднен, а для личных подсобных хозяйств невозможен», - отметил Митин.

Сенатор напомнил, что в 2022 году из федерального бюджета было выделено 11,7 млрд рублей для поддержки сельхозтоваропроизводителей малых форм. Ее получателями стали около 3 тысяч компаний, а основными каналами сбыта продукции для них и являются рынки.

Митин отметил, что уже выработаны решения, которые позволят облегчить доступ фермерской продукции на полки торговых сетей.

