В Совете Федерации составят список опасных цифровых ресурсов

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ к сентябрю завершит составление списка опасных для страны цифровых ресурсов. Об этом заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов.

«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов», — цитирует сенатора РИА Новости.

Кроме того, Климов отметил необходимость введения в правовое поле понятия цифрового суверенитета.

Также в числе предложений комиссии указывается разработка «дорожной карты» по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ, локализация иностранных ресурсов на территории РФ, работа по развитию отечественных цифровых платформ при участии производителей медиаконтента.

