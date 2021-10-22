В Союзе пенсионеров рассказали, как восстановить «потерянный» в 90-е стаж
Доказать право на полноценную пенсию можно через суд - успешные кейсы уже есть, рассказал НСН экс-сенатор Валерий Рязанский.
В практике российского судопроизводства уже есть выигрышные дела, когда люди возвращали себе трудовой стаж, потерянный в 1990-е годы. Об этом в беседе с Телеграмм-каналом «Радиоточка НСН» сказал экс-сенатор, председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский.
Ранее, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, заявила, что граждане, потерявшие в 1990-е годы документы о выслуге лет, трудовом стаже и получающие сейчас маленькую пенсию, могут обратиться в суд. В ряде случаев они лишались документов по вине работодателя.
«Были успешные судебные кейсы - и это давало людям надежду, что каждый может попробовать восстановиться. Но идти в суд надо не просто со словами, а наличием каких-то аргументов и документов. Например, партийного билета с отметкой взноса, профсоюзного билета, также с отметкой взноса, либо какие-то другие документы, подтверждающие, что человек работал там. Может у него было звание победителя социалистического соревнования, благодарность объявлена. Были официальные документы, в которых есть печать, подписи руководителей. Это дает основание, надежду на восстановление», - отметил глава Союза пенсионеров.
По словам Валерия Рязанского, в суде легче доказать свой стаж и права на пенсию там, где речь идет о бюджетных учреждениях. Сложнее с частными компаниями.
«Работники больницы, детсадов - там проще найти справедливость. Другое дело - частники, когда многие из руководителей фирм просто выкидывали документы своих сотрудников. Но надежда есть и здесь. Судом при возврате трудового стажа будут учитываться любые доказательства, вплоть до свидетельств сослуживцев и коллег истца», - сказал экс-сенатор.
Он добавил, что утеря стажа и пенсий для 1990-х годов - типичная картина. «Особенно это носило массовый характер, при переезде из одной республики в другую. И достаточно много случаев было, когда не удавалось восстановить стаж из-за того, что до архива документы просто не доходили. Это самая главная погрешность, которая не позволяет установить людям стаж. Выход из положения - суды. Они хоть и не простые процедуры, но как правило выигрываются», - отметил Глава Союза пенсионеров.
Что касается людей, которые больше всего были подвержены риску остаться без стажа, то это, по словам Рязанского, в основном, занятые в рабочих специальностях.
«Машинисты, разнорабочие, ремонтники, горняки, шахтеры. А также нянечки из детсадов, медсестры в больницах и т.д.», - сказал экс-сенатор.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что для получения пенсии согласно полному трудовому стажу нужно обратиться в Пенсионный Фонд России. По решению органа правосудия он рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж.
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