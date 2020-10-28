В Союзе дачников Подмосковья разъяснили правила содержания животных на участках
Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев прокомментировал решение Конституционного суда, согласно которому дачниками разрешено заводить на своих участках домашних животных без необходимости согласия глав садовых товариществ и местных чиновников.
По мнению Мезенцева, который выступил в эфире "Радио 1" решение встает на защиту добропорядочных дачников от несправедливостей. Он подчеркнул, что это касается дачников, которые разводят животных для собственных нужд, а не для фермерской предпринимательской деятельности.
Представитель Союза дачников напомнил, что сохраняются градостроительные требования, по которым птичник должен находиться не ближе 12 метров от дома и 4 метров от забора соседа. Также животные должны иметь ветеринарный паспорт.
Согласно Мезенцеву, данная поправка направлена на избавление Кодекса административных правонарушений от «надуманных штрафов».
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