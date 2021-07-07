В Союзе дачников Подмосковья рассказали о штрафах за нелегальные заборы

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев рассказал за какие дачные заборы можно получить штраф.

По его словам, в регионе действует запрет на заборы из мусора. Также штраф можно получить за забор, который может представлять опасность для окружающих, в частности, из-за отклонения от оси или из-за колючей проволоки, расположенной вдоль.

Мезенцев отметил, что штрафы могут составлять от 3 до 4 тысяч рублей. Он добавил в эфире «Радио 1», что в настоящее время в регионе Госадмтехнадзор начал проверку дачных заборов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:ДачаПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры