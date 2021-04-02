В союзе чеченской молодежи назвали угрозы Глуховскому пиаром писателя

В интернете распространяются угрозы в адрес писателя Дмитрия Глуховского и актрисы Софьи Володчинской, сыгравшей в сериале «Топи» чеченку Эля, чью роль исполнила актриса Володчинская. По сюжету девушка живет в большом городе и не хочет подчиняться традиционным правилам. Она становится любовницей русского мужчины, ее за это преследует жених-чеченец.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире НСН рассказал, что это может быть частью PR-продвижения самого фильма.

«Я считаю, что в каком-то неприглядном виде показывать девушек любых национальностей неправильно, тем более девушек с Кавказа, когда все знают, что этому уделяют пристальное внимание. Мне кажется, это такая специальная игра, чтобы чуть повысить значимость фильма или создать шумиху вокруг него для привлечения зрителей. Поэтому не хотелось бы вокруг этого создавать еще больший ажиотаж и играть на создателей фильма. Все же знают, что плохого пиара не бывает», - сказал Тапаев.

