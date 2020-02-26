В Солнечногорске в 2021 году выдадут квартиры жителям аварийных домов

Жители аварийных домов подмосковного города Солнечногорска получат новое жилье в 2021 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минстрой региона.

Согласно плану, новые квартиры в будущем году получат 494 человека, которые проживают в 17 аварийных домах 1930-1960-х годов. Квартиры для людей из аварийного жилья закупят в двух новых домах, в них будет выполнен косметический ремонт и установлена сантехника.

Глава регионального Минстроя Владимир Локтев заявил о наличии дорожной карты с точными сроками по расселению, говорится в сообщении сайта.



