В Солнечногорске в 2021 году выдадут квартиры жителям аварийных домов
Жители аварийных домов подмосковного города Солнечногорска получат новое жилье в 2021 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минстрой региона.
Согласно плану, новые квартиры в будущем году получат 494 человека, которые проживают в 17 аварийных домах 1930-1960-х годов. Квартиры для людей из аварийного жилья закупят в двух новых домах, в них будет выполнен косметический ремонт и установлена сантехника.
Глава регионального Минстроя Владимир Локтев заявил о наличии дорожной карты с точными сроками по расселению, говорится в сообщении сайта.
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