В Сокольниках с 9 по 11 августа пройдет фестиваль «День Индии»

Лиственницу в честь Махатмы Ганди высадят на фестивале «День Индии», который стартует завтра в парке «Сокольники» и будет идти до конца выходных. Организатором масштабного мероприятия выступает «Индийский культурно-национальный центр «Сита». На этот раз фестиваль решено приурочить к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди, отмечает АГН «Москва».

Для гостей праздника организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. На главную сцену выдут более 500 артистов – представители двухсот музыкальных коллективов из Индии и России. Грандиозный концерт будет продолжаться с перерывом в течение трёх дней свыше 25 часов. На центральной площади «Сокольников» пройдёт шоу барабанщиков и акрабатов на ходулях.

На фестивале также можно будет купить аюрведическую косметику, масла и благовонья, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, камни и серебро, одежду и традиционные туники. Кроме того, будет организован фестиваль манго.

Разнообразные блюда индийской кухни представят 30 ресторанов. Там же все желающих могут посетить мастер-классы по кулинарии, рисованию в индийском стиле и танцам.

