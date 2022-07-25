Песков заявил, что резиденция Путина в Сочи не пострадала от последствий ливней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бочаров Ручей, летняя резиденция Владимира Путина в Сочи, не пострадала от удара стихии, сообщает ТАСС.

Из-за ливней в Сочи погиб один человек

«Нет. Все нормально», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что вечером 23 июля выпало 76 мм осадков, непогода оставила разрушения во всех районах города, но сильнее всего пострадал Центральный, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЛивеньСочиВладимир ПутинДмитрий Песков
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