Песков заявил, что резиденция Путина в Сочи не пострадала от последствий ливней
25 июля 202216:46
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бочаров Ручей, летняя резиденция Владимира Путина в Сочи, не пострадала от удара стихии, сообщает ТАСС.
«Нет. Все нормально», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что вечером 23 июля выпало 76 мм осадков, непогода оставила разрушения во всех районах города, но сильнее всего пострадал Центральный, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- СМИ: охрану экс-президента Польши усилили после его слов о России
- Здание школы уничтожено в Харьковской области в результате обстрела ВСУ
- AFP: во Франции открыли расследование в отношении имущества российских предпринимателей
- «Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
- СМИ: в Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам
- Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с гексаном в Славянске
- Телеканал «Россия 1» стал самым просматриваемым в первом полугодии
- Песков заявил, что резиденция Путина в Сочи не пострадала от последствий ливней
- Зеленский уволил замсекретаря СНБО Украины Демченко
- СМИ: В Израиля намерены ответить на закрытие в РФ агентства «Сохнут»
25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru