В СМИ попал полный «список Ланового» кандидатов в МГД

Народный артист Советского Союза Василий Лановой призвал москвичей не поддаваться на уговоры блогера Алексея Навального, и поддержать кандидатов, которые готовы к конструктивному диалогу с властями. «Я хожу на выборы всегда, даже иногда вынужден приезжать из других городов. Есть Родина, есть страна, есть столица, которую я люблю, и есть театр Вахтангова, где нужно быть обязательно», – завил актер телеканалу Москва 24.

По словам Ланового, он собирается в обязательном порядке голосовать за провластных кандидатов в пику призывам оппозиционера. Как подчеркнул артист, обосновывая свой выбор, эти люди работают для страны, для Москвы, передает АГН «Москва». Он пояснил, что составил свой список кандидатов, исходя именно из этих соображений.

СМИ публикуют полный список Ланового. Выборы депутатов в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. В этот день впервые состоится эксперимент по электронному голосованию.







