В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ

Единственный европейский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в словенском Копере ликвидируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства России.

Документ признает утратившим силу абзац пункта 14 устава МГУ, в котором в числе зарубежных филиалов университета указан вуз в Копере в Словении.

Пресс-служба Минобрнауки сообщила, что проект постановления был разработан в связи с ликвидацией филиала МГУ в словенском городе, а также с «переименованием структурных подразделений университета».

Между тем совместный университет МГУ и Пекинского политеха анонсировал 11 новых образовательных программ в предстоящем учебном году, пишет RT.

