В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
Единственный европейский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в словенском Копере ликвидируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства России.
Документ признает утратившим силу абзац пункта 14 устава МГУ, в котором в числе зарубежных филиалов университета указан вуз в Копере в Словении.
Пресс-служба Минобрнауки сообщила, что проект постановления был разработан в связи с ликвидацией филиала МГУ в словенском городе, а также с «переименованием структурных подразделений университета».
Между тем совместный университет МГУ и Пекинского политеха анонсировал 11 новых образовательных программ в предстоящем учебном году, пишет RT.
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