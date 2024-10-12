В Словении ликвидировали единственный европейский филиал МГУ

Единственный филиал Московского государственного университета в Европе, расположенный в Словении, ликвидировали по инициативе из-за рубежа. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий в беседе с РИА Новости.

Как отметил руководитель вуза, филиал МГУ был открыт в городе Копер по просьбе Словении.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство [науки и высшего образования РФ] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже», — поделился Садовничий.

Ранее стало известно, что МГУ вошел в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года.

