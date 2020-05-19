В СК подтвердили возбуждение дела против мэра Азова
Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении руководителя администрации города Азова в Ростовской области. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает на официальном сайте надзорного ведомства.
Уточняется, что дело открыто отделом по расследованию особо важных дел, занимающимся преступлениями против государственной власти и в сфере экономики на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Ростовской области.
По версии следствия, речь идёт о незаконных действия с землёй. В 2018 году подозреваемый в нарушение законодательства издал постановление о передаче гражданину в собственность земельного участка площадью 17 гектаров. Участок был затем поделен и продан под дачное строительство с вырубкой деревьев.
Ранее стало известно о задержании 40-летнего главы администрации Азова Владимира Ращупкина.
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