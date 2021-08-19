В Симферополе за два часа выпало больше месячной нормы осадков

В Симферополе за два часа выпало 130% от месячной нормы осадков, рассказала «Интерфаксу» глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Крыму действует штормовое предупреждение. В Симферополе продолжаются сильные ливни с градом. В некоторых районах города сильные подтопления. Из-за непогоды в местном аэропорту задерживается прибытие и вылет девяти самолетов.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Сочи. Синоптики предупреждают, что в районе Черного моря могут образовываться смерчи.

