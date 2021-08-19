В Симферополе за два часа выпало больше месячной нормы осадков
В Симферополе за два часа выпало 130% от месячной нормы осадков, рассказала «Интерфаксу» глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму действует штормовое предупреждение. В Симферополе продолжаются сильные ливни с градом. В некоторых районах города сильные подтопления. Из-за непогоды в местном аэропорту задерживается прибытие и вылет девяти самолетов.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Сочи. Синоптики предупреждают, что в районе Черного моря могут образовываться смерчи.
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