В Симферополе за два часа выпало больше месячной нормы осадков

В Симферополе за два часа выпало 130% от месячной нормы осадков, рассказала «Интерфаксу» глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Крыму действует штормовое предупреждение. В Симферополе продолжаются сильные ливни с градом. В некоторых районах города сильные подтопления. Из-за непогоды в местном аэропорту задерживается прибытие и вылет девяти самолетов.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Сочи. Синоптики предупреждают, что в районе Черного моря могут образовываться смерчи.

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Фото: керчь-город.рф
ТЕГИ:КрымСимферополь
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