В Симферополе арестовали еще двух членов «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (Террористическая организация, запрещенная в России). Мера пресечения была избрана до 4 апреля.

По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержанные были активными членами террористической группы, подозреваемыми в подготовке экстремистской деятельности.