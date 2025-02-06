В Симферополе арестовали еще двух членов «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (Террористическая организация, запрещенная в России). Мера пресечения была избрана до 4 апреля.
По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, задержанные были активными членами террористической группы, подозреваемыми в подготовке экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ сообщила о раскрытии ячейки этой организации в Крыму, состоящей из пяти граждан России. Трое из них были арестованы на два месяца в среду.
ФСБ возбудила уголовные дела по фактам террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, передает «Радиоточка НСН».
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