В штатном режиме: в системе онлайн-голосования получено уже 350 тыс голосов
Система дистанционного электронного голосования в российской столице функционирует в штатном режиме, уже подано 350 тысяч голосов. Об этом информирует официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Первые в истории России трёхдневные выборы в Госдуму стартовали сегодня утром. В некоторых районах столицы также проводятся довыборы депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.
Как отмечают технические организаторы онлайн-голосования, в первые часы наблюдается большое число запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает существенного воздействия на систему.
Всего в Москве на электронное голосование зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Отдать голос можно будет круглосуточно до 20:00 19 сентября. Среди участников онлайн-голосования будут разыграны призы: однокомнатная квартира, автомобиль или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru