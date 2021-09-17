В штабе по наблюдению за выборами рассказали о работе центра мониторинга
Глава регионального штаба по наблюдению за выборами и аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев рассказал омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой о работе центра наблюдения.
По словам Тарарева, наблюдателей готовят для выборов специально. Каждое нарушение рассматривается отдельно, затем ОП принимает решение.
«Если нарушение зафиксировано, на участок выезжает мониторинговая группа и разбирается на месте», - передаёт «Радио 1» слова Тарарева. Он также объяснил, как проходит закрытие участка на ночь.
«Бюллетени изымаются из урны и помещаются в специальный сейф-пакет. <...>он помещается в металлический сейф и ставится под угол наклона камеры видеонаблюдения, которая работает в ночном режиме», - добавил глава штаба.
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